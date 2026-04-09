Voyage musical dans l’Europe du 19ème siècle Saint-Evroult-de-Montfort
Voyage musical dans l’Europe du 19ème siècle Saint-Evroult-de-Montfort dimanche 2 août 2026.
Saint-Evroult-de-Montfort
Voyage musical dans l’Europe du 19ème siècle
Eglise Saint-Evroult-de-Montfort Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02 17:15:00
Date(s) :
2026-08-02
L’ensemble Orphée propose un voyage musical dans l’Europe du 19ème siècle avec de nouvelles pages du répertoire classique et des airs écossais revisités par l’ensemble. Toutes les œuvres sont présentées par les interprètes.
L’ensemble est composé de Marie-Noëlle Bernascon alto, Agnès Kammerer harpe, Sylvie Willebien accordéon et Marie-Philomène Mazet soprano. .
Eglise Saint-Evroult-de-Montfort 61230 Orne Normandie +33 6 08 45 00 67 kammerer.harpe@gmail.com
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English : Voyage musical dans l’Europe du 19ème siècle
L’événement Voyage musical dans l’Europe du 19ème siècle Saint-Evroult-de-Montfort a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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