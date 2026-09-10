Informations pratiques

Fabrication de décoration et guirlandes d’Halloween, façon Fablab Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 28 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Atelier création 3D

Un atelier de création en 3D pour créer, à l’aide de la découpeuse numérique et de l’imprimante 3D, tout ce qu’il faut pour décorer la maison.

Sur inscription de 15h à 16h puis accès libre.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-10-28T18:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



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