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Fabrication de décoration et guirlandes d’Halloween, façon Fablab, Bibliothèque Triangle, Rennes

mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes

Fabrication de décoration et guirlandes d’Halloween, façon Fablab, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Triangle
Adresse
3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Fabrication de décoration et guirlandes d’Halloween, façon Fablab Mercredi 28 octobre, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00

Un atelier de création en 3D pour créer, à l’aide de la découpeuse numérique et de l’imprimante 3D, tout ce qu’il faut pour décorer la maison.
Sur inscription de 15h à 16h puis accès libre.
Tout public.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Atelier création 3D

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