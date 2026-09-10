Fabrication de décoration et guirlandes d’Halloween, façon Fablab, Bibliothèque Triangle, Rennes

Informations pratiques

Fabrication de décoration et guirlandes d’Halloween, façon Fablab Mercredi 28 octobre, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00

Un atelier de création en 3D pour créer, à l’aide de la découpeuse numérique et de l’imprimante 3D, tout ce qu’il faut pour décorer la maison.

Sur inscription de 15h à 16h puis accès libre.

Tout public.

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Atelier création 3D

Magnific