Fabrication de décoration et guirlandes d’Halloween, façon Fablab, Bibliothèque Triangle, Rennes
mercredi 28 octobre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes
Informations pratiques
Fabrication de décoration et guirlandes d’Halloween, façon Fablab Mercredi 28 octobre, 15h00 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00
Fin : 2026-10-28T15:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00
Un atelier de création en 3D pour créer, à l’aide de la découpeuse numérique et de l’imprimante 3D, tout ce qu’il faut pour décorer la maison.
Sur inscription de 15h à 16h puis accès libre.
Tout public.
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Atelier création 3D
Magnific
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