Informations pratiques

Fabrication de papier Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 12 septembre, 14h00

fabrication de papier et impression

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T16:00:00.000+02:00

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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay



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