UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gençay

Après-midi jeux Centre Culturel-La Marchoise Gençay

samedi 5 septembre 2026 · Centre Culturel-La Marchoise · Gençay

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel-La Marchoise
Adresse
16, route de Civray
Ville
Gençay

Après-midi jeux Centre Culturel-La Marchoise Gençay Samedi 5 septembre, 14h00

jeux en bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-05T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-05T18:00:00.000+02:00

1
 

Centre Culturel-La Marchoise 16, route de Civray Gençay


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Gençay