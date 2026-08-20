AGENDA · Gençay
Après-midi jeux Centre Culturel-La Marchoise Gençay
samedi 5 septembre 2026 · Centre Culturel-La Marchoise · Gençay
Informations pratiques
Après-midi jeux Centre Culturel-La Marchoise Gençay Samedi 5 septembre, 14h00
jeux en bois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-05T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-05T18:00:00.000+02:00
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Centre Culturel-La Marchoise 16, route de Civray Gençay
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