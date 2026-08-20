Informations pratiques

Après-midi jeux Centre Culturel-La Marchoise Gençay Samedi 5 septembre, 14h00

jeux en bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-05T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-05T18:00:00.000+02:00

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Centre Culturel-La Marchoise 16, route de Civray Gençay



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