Marché de producteurs de Gençay Gençay
vendredi 21 août 2026 · Gençay
Informations pratiques
Gençay
Marché de producteurs de Gençay
Champ de Foire Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Les marchés de producteurs ont pour objectif de valoriser la richesse et la qualité des productions locales tout en mettant en lumière l’agriculture du territoire. Ils offrent également aux consommateurs une occasion de rencontrer les producteurs, de découvrir leurs méthodes de travail et de savourer des produits frais et de saison. .
Champ de Foire Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 74 74
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English : Marché de producteurs de Gençay
L’événement Marché de producteurs de Gençay Gençay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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