Stage danse traditionnelle, Salle des fêtes de Gençay, Gençay
vendredi 14 août 2026 · Salle des fêtes de Gençay · Gençay
Informations pratiques
Stage danse traditionnelle Vendredi 14 août, 14h00 Salle des fêtes de Gençay Vienne
12 euros / réduit* 10 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:00:00+02:00
L’avant-deux appartient à la famille des contredanses qui occupa les salons parisiens au 18ème siècle et les bals populaires des villes puis des campagnes tout au long du 19ème siècle. La pratique vivante de cette danse s’est poursuivie, en particulier dans les bals de noces, jusqu’à nos jours (…)
Sur Inscription
Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]
L’avant deux en Bocage avec Jean-François Miniot stage danse trad jean-françois Miniot
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