Stage danse traditionnelle, Salle des fêtes de Gençay, Gençay

Informations pratiques

Stage danse traditionnelle Vendredi 14 août, 14h00 Salle des fêtes de Gençay Vienne

12 euros / réduit* 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T14:00:00+02:00 – 2026-08-14T17:00:00+02:00

L’avant-deux appartient à la famille des contredanses qui occupa les salons parisiens au 18ème siècle et les bals populaires des villes puis des campagnes tout au long du 19ème siècle. La pratique vivante de cette danse s’est poursuivie, en particulier dans les bals de noces, jusqu’à nos jours (…)

Sur Inscription

Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]

L’avant deux en Bocage avec Jean-François Miniot stage danse trad jean-françois Miniot