Journée autour du végétal Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 8 août, 09h00

atelier, balade, cuisine, tissage, vannerie, exposition, causerie autour de l’ortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-08T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-08T23:00:00.000+02:00

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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay



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