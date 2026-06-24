Journée autour du végétal Centre Culturel La Marchoise Gençay
Journée autour du végétal Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 8 août 2026.
Journée autour du végétal Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 8 août, 09h00
atelier, balade, cuisine, tissage, vannerie, exposition, causerie autour de l’ortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-08T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-08T23:00:00.000+02:00
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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay
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