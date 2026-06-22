Informations pratiques

Gençay

Visite guidée du Vieux Château

Vieux Château Gençay Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

C’est en costume que dame Christelle vous recevra pour une visite passionnante des vestiges de cette ancienne forteresse militaire médiévale.

Gratuit et sur inscription .

Vieux Château Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73 officedetourisme@civraisienpoitou.fr

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English : Visite guidée du Vieux Château

L’événement Visite guidée du Vieux Château Gençay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou