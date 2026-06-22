Visite guidée du Vieux Château Gençay
samedi 8 août 2026 · Gençay
Informations pratiques
Gençay
Visite guidée du Vieux Château
Vieux Château Gençay Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 16:00:00
Date(s) :
2026-08-08
C’est en costume que dame Christelle vous recevra pour une visite passionnante des vestiges de cette ancienne forteresse militaire médiévale.
Gratuit et sur inscription .
Vieux Château Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 47 73 officedetourisme@civraisienpoitou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du Vieux Château
L’événement Visite guidée du Vieux Château Gençay a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Gençay (Vienne)
- 30 ans de la caserne de Gençay Gençay 4 juillet 2026
- Atelier Caviardage Centre Culturel La Marchoise Gençay 4 juillet 2026
- Atelier Caviardage Bibliothèque de Gençay Gençay 4 juillet 2026
- Décalq’ manga Bibliothèque de Gençay Gençay 18 juillet 2026
- Guinguette des jeux Gençay 25 juillet 2026