Gençay

Guinguette des jeux

Centre Culturel La Marchoise Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

La guinguette des jeux traditionnels et populaires d’hier et d’aujourd’hui jeux de tables, jeux de stratégie, jeux d’adresse, jeux de réflexion, jeux de mots pour les petits et les grands. .

Centre Culturel La Marchoise Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

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English : Guinguette des jeux

L’événement Guinguette des jeux Gençay a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou