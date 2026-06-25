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Guinguette des jeux Gençay

Guinguette des jeux Gençay

Guinguette des jeux Gençay samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Centre Culturel La Marchoise
Ville
86160 Gençay
Département
Vienne
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Gençay

Guinguette des jeux

Centre Culturel La Marchoise Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

La guinguette des jeux traditionnels et populaires d’hier et d’aujourd’hui jeux de tables, jeux de stratégie, jeux d’adresse, jeux de réflexion, jeux de mots pour les petits et les grands.   .

Centre Culturel La Marchoise Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68  contact@cc-lamarchoise.com

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English : Guinguette des jeux

L’événement Guinguette des jeux Gençay a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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