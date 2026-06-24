ViV Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 8 août, 21h30

Concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-08T21:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-08T22:30:00.000+02:00

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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay



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