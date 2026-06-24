Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ViV Centre Culturel La Marchoise Gençay

ViV Centre Culturel La Marchoise Gençay

ViV Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 8 août 2026.

Lieu : Centre Culturel La Marchoise

Adresse : 16 route de Civray

Ville : Gençay

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

ViV Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 8 août, 21h30

Concert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-08T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-08T22:30:00.000+02:00

1
 

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Gençay