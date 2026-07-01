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ViV, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

samedi 8 août 2026 · Centre Culturel La Marchoise · Gençay

ViV, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Centre Culturel La Marchoise
Adresse
16 route de Civray
Ville
86160 Gençay
Département
Vienne
Tarif
PRIX LIBRE ET CONSCIENT

ViV Samedi 8 août, 21h30 Centre Culturel La Marchoise Vienne

PRIX LIBRE ET CONSCIENT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T21:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-08T21:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00

Duo de frangeaines (2Lé/Antoine Compagnon) – Guitare et voix – petites chansons pour petits frissons.

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]
Concert concert viv

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