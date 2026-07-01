AGENDA · Gençay
ViV, Centre Culturel La Marchoise, Gençay
samedi 8 août 2026 · Centre Culturel La Marchoise · Gençay
Informations pratiques
ViV Samedi 8 août, 21h30 Centre Culturel La Marchoise Vienne
PRIX LIBRE ET CONSCIENT
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-08T21:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-08T21:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00
Duo de frangeaines (2Lé/Antoine Compagnon) – Guitare et voix – petites chansons pour petits frissons.
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]
Concert concert viv
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