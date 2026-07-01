ViV, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

Informations pratiques

ViV Samedi 8 août, 21h30 Centre Culturel La Marchoise Vienne

PRIX LIBRE ET CONSCIENT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T21:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T21:30:00+02:00 – 2026-08-08T22:30:00+02:00

Duo de frangeaines (2Lé/Antoine Compagnon) – Guitare et voix – petites chansons pour petits frissons.

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]

Concert concert viv