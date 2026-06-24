Journée autour du végétal Gençay
samedi 8 août 2026 · Gençay
Informations pratiques
Gençay
Journée autour du végétal
Centre Culturel La Marchoise Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Journée autour du Végétal
– 9h Balade et cueillette responsable suivie à 11h d une causerie Considérer l’ortie autrement avec Didier CHABOT. Sur inscription, accès libre. Pique-nique tiré du panier
– 14h Atelier vannerie avec Dans le panier d’Antoinette Vincianne DUCHARLET. Sur inscription, durée 3h.
– 14h30 Atelier fabriquer son fil d’ortie et tissage avec D. CHABOT. Sur inscription, durée 2h30.
– 15h30 Atelier cuisine autour de l’ortie. Sur inscription, durée 2h, tarifs voir au dos
– 18h Grignotage végétal, inauguration des expositions de Nadine COURILLEAU et de Véronique CHOUVET.
– 20h45 Concert. Duo voix / guitare avec deux frangeaines . 2Lé/Antoine Compagnon qui écrivent et chantent ensemble à deux voix et une guitare petites chansons pour petits frissons. .
Centre Culturel La Marchoise Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
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English : Journée autour du végétal
L’événement Journée autour du végétal Gençay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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