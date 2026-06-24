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Stage danse traditionnelle Salle des fêtes de Gençay Gençay

Stage danse traditionnelle Salle des fêtes de Gençay Gençay vendredi 14 août 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Gençay

Adresse : salle de fêtes de gençay

Ville : Gençay

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Stage danse traditionnelle Salle des fêtes de Gençay Gençay Vendredi 14 août, 14h00

L’avant deux en Bocage avec Jean-François Miniot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-14T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-14T17:00:00.000+02:00

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Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay


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