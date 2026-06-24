Journée dansée Gençay
Journée dansée Gençay vendredi 14 août 2026.
Gençay
Journée dansée
Salle des fêtes Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Journée dansée, Salle des fêtes de Gençay
– 10h-12h Balade Culturelle théâtrale et Causerie -Le pèlerin- Rendez-vous 10h sur le pont à Saint-Maurice-La-Clouère.
– 14h-17h Stage danse traditionnelle -L’avant deux en Bocage- animé par Jean-François MINIOT. L’avant-deux appartient à la famille des contredanses qui occupa les salons
parisiens au 18e s. et les bals populaires des villes puis des campagnes tout
au long du 19e s. […]
– 21h Bal trad’. Animé par Avoure, musiciens de La Marchoise et Violùns, du collectif DRIGALL, Trio de violons formé autour des musiques traditionnelles du Poitou, Violuns présente un bal festif et convivial, mené d’archet de maître par Bastien Clochard, Camille Jagueneau et Baptiste Loosfelt. Violuns vous invite à (re)découvrir le bal poitevin. .
Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com
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English : Journée dansée
L’événement Journée dansée Gençay a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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