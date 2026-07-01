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Bal trad, Salle des fêtes de Gençay, Gençay

vendredi 14 août 2026 · Salle des fêtes de Gençay · Gençay

Bal trad, Salle des fêtes de Gençay, Gençay

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Lieu
Salle des fêtes de Gençay
Adresse
salle de fêtes de gençay
Ville
86160 Gençay
Département
Vienne
Tarif
Bal : 8 euros / réduit* 6 euros - Stage+Bal : 15 euros / réduit* 13 euros - *12-18ans/adhérents/étudiants/demandeurs d'emploi (présentation de justificatif)

Bal trad Vendredi 14 août, 21h00 Salle des fêtes de Gençay Vienne

Bal : 8 euros / réduit* 6 euros – Stage+Bal : 15 euros / réduit* 13 euros – *12-18ans/adhérents/étudiants/demandeurs d’emploi (présentation de justificatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00

Bal TRad’ avec Avoure (musiciens de La Marchoise)
+ Violùns du Collectif Drigall
Trio de violons formé autour des musiques traditionnelles du Poitou, « Violuns » présente un bal festif et convivial, mené d’archet de maître par Bastien Clochard, Camille Jagueneau et Baptiste Loosfelt. « Violuns » vous invite à (re)découvrir le bal poitevin.

Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]
Avoure et Violùns avoure violùns

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