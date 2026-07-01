Bal trad, Salle des fêtes de Gençay, Gençay

Informations pratiques

Bal trad Vendredi 14 août, 21h00 Salle des fêtes de Gençay Vienne

Bal : 8 euros / réduit* 6 euros – Stage+Bal : 15 euros / réduit* 13 euros – *12-18ans/adhérents/étudiants/demandeurs d’emploi (présentation de justificatif)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T23:59:00+02:00

Bal TRad’ avec Avoure (musiciens de La Marchoise)

+ Violùns du Collectif Drigall

Trio de violons formé autour des musiques traditionnelles du Poitou, « Violuns » présente un bal festif et convivial, mené d’archet de maître par Bastien Clochard, Camille Jagueneau et Baptiste Loosfelt. « Violuns » vous invite à (re)découvrir le bal poitevin.

Salle des fêtes de Gençay salle de fêtes de gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}]

Avoure et Violùns avoure violùns