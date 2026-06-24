Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay
Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay vendredi 14 août 2026.
Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay Vendredi 14 août, 10h00
balade culturelle sur le thème du pélerin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-14T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-14T12:00:00.000+02:00
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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay
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