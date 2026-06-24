Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay Vendredi 14 août, 10h00

balade culturelle sur le thème du pélerin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-14T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-14T12:00:00.000+02:00

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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay



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