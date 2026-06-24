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Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay

Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay vendredi 14 août 2026.

Lieu : Centre Culturel La Marchoise

Adresse : 16 route de Civray

Ville : Gençay

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Balade culturelle Centre Culturel La Marchoise Gençay Vendredi 14 août, 10h00

balade culturelle sur le thème du pélerin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-14T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-14T12:00:00.000+02:00

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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay


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