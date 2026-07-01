Balade culturelle, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

Informations pratiques

Balade culturelle Vendredi 14 août, 10h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne

5 euros / Gratuit pour les adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T10:00:00+02:00 – 2026-08-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-14T10:00:00+02:00 – 2026-08-14T12:00:00+02:00

https://cc-lamarchoise.com/festivals/les-rendez-vous-de-lete-de-la-marchoise/

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549593268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}] [{« link »: « https://cc-lamarchoise.com/festivals/les-rendez-vous-de-lete-de-la-marchoise/ »}]

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