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Rando des lumières Gençay

Rando des lumières Gençay

Rando des lumières Gençay vendredi 13 novembre 2026.

Adresse : Les halles

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : vendredi 13 novembre 2026

Fin : vendredi 13 novembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif

Gençay

Rando des lumières

Les halles Gençay Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:30:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Randonnée nocturne avec traversée du vieux Château de Gençay … Ravitaillement fait maison…   .

Les halles Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 84 79  teamtrail86@gmail.com

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English : Rando des lumières

L’événement Rando des lumières Gençay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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