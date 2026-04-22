Gençay

Rando des lumières

Les halles Gençay Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Randonnée nocturne avec traversée du vieux Château de Gençay … Ravitaillement fait maison… .

Les halles Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 84 79 teamtrail86@gmail.com

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English : Rando des lumières

L’événement Rando des lumières Gençay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou