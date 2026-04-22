Rando des lumières Gençay
Rando des lumières Gençay vendredi 13 novembre 2026.
Gençay
Rando des lumières
Les halles Gençay Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 19:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Randonnée nocturne avec traversée du vieux Château de Gençay … Ravitaillement fait maison… .
Les halles Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 78 84 79 teamtrail86@gmail.com
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English : Rando des lumières
L’événement Rando des lumières Gençay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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