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Marché de producteurs de Gençay Gençay

Marché de producteurs de Gençay Gençay

Marché de producteurs de Gençay Gençay vendredi 21 août 2026.

Adresse : Champ de Foire

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gençay

Marché de producteurs de Gençay

Champ de Foire Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Redécouvrez les saveurs locales et l’authenticité des produits fermiers de la Vienne !
Rendez-vous au Marché de Producteurs pour rencontrer ceux qui font le goût de notre terroir, dans une ambiance conviviale.
Pensez à apporter vos propres couverts.   .

Champ de Foire Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 74 53 

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English : Marché de producteurs de Gençay

L’événement Marché de producteurs de Gençay Gençay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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