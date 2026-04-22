Gençay

Marché de producteurs de Gençay

Champ de Foire Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Redécouvrez les saveurs locales et l’authenticité des produits fermiers de la Vienne !

Rendez-vous au Marché de Producteurs pour rencontrer ceux qui font le goût de notre terroir, dans une ambiance conviviale.

Pensez à apporter vos propres couverts. .

Champ de Foire Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 74 53

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English : Marché de producteurs de Gençay

L’événement Marché de producteurs de Gençay Gençay a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou