AGENDA · Gençay
Festival La Carriole Maison Beausoleil Gençay
samedi 5 septembre 2026 · Maison Beausoleil · Gençay
Informations pratiques
Gençay
Festival La Carriole
Maison Beausoleil Chemin de Belombre Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 11:00:00
fin : 2026-09-05 00:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Spectacles vivants en exterieur
Animations
Restauration .
Maison Beausoleil Chemin de Belombre Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine cie.carriole@gmail.com
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English : Festival La Carriole
L’événement Festival La Carriole Gençay a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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