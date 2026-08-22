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AGENDA · Gençay

Festival La Carriole Maison Beausoleil Gençay

samedi 5 septembre 2026 · Maison Beausoleil · Gençay

Festival La Carriole Maison Beausoleil Gençay

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Maison Beausoleil
Adresse
Chemin de Belombre
Ville
86160 Gençay
Département
Vienne
Tarif

Gençay

Festival La Carriole

Maison Beausoleil Chemin de Belombre Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 11:00:00
fin : 2026-09-05 00:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Spectacles vivants en exterieur
Animations
Restauration   .

Maison Beausoleil Chemin de Belombre Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine   cie.carriole@gmail.com

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English : Festival La Carriole

L’événement Festival La Carriole Gençay a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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