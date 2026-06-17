Fabrication de sifflets d’oiseaux Saint-Lô
Fabrication de sifflets d’oiseaux Saint-Lô mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Lô
Fabrication de sifflets d’oiseaux
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Rendez-vous le 08 juillet de 14h à 16h pour l’atelier au pavillon des énergies de Saint-Lô !
A partir de 6 ans.
Gratuit.
Salle atelier du Pavillon des énergies.
Réservation obligatoire au 02 06 69 00 ou pavillon.energies@manche.fr. .
10 Rue Saint-Georges Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 06 69 00
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English : Fabrication de sifflets d’oiseaux
L’événement Fabrication de sifflets d’oiseaux Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Saint-Lô
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