UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouaret

Fabrication d’un carnet Médiathèque Plouaret

vendredi 17 juillet 2026 · Médiathèque · Plouaret

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
29 rue du stade
Ville
22420 Plouaret
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plouaret

Fabrication d’un carnet

Médiathèque 29 rue du stade Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17

La médiathèque de Plouaret vous propose un atelier créatif fabrication d’un carnet.
Carnet de voyage, carnet de dessins ou de lectures… carnet unique fabriqué et décoré par chacun
Le matériel est fourni par la médiathèque, chacun repartira avec son carnet !
tout public à partir de 10 ans ou accompagné d’un adulte pour les moins de 10 ans.   .

Médiathèque 29 rue du stade Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 86 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fabrication d’un carnet Plouaret a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

À voir aussi à Plouaret (Côtes-d'Armor)