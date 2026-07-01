Fabrication d’un carnet Médiathèque Plouaret

Informations pratiques

Plouaret

Fabrication d’un carnet

Médiathèque 29 rue du stade Plouaret Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

La médiathèque de Plouaret vous propose un atelier créatif fabrication d’un carnet.

Carnet de voyage, carnet de dessins ou de lectures… carnet unique fabriqué et décoré par chacun

Le matériel est fourni par la médiathèque, chacun repartira avec son carnet !

tout public à partir de 10 ans ou accompagné d’un adulte pour les moins de 10 ans. .

Médiathèque 29 rue du stade Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 86 37

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English :

L’événement Fabrication d’un carnet Plouaret a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose