Renaissance à Gogo Festival Voce Humana Rue du 19 Mars 1962 Plouaret
samedi 25 juillet 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Plouaret
Informations pratiques
Plouaret
Renaissance à Gogo Festival Voce Humana
Rue du 19 Mars 1962 Menuiserie Le Goff Plouaret Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Ensemble Céladon.
Sur scène, un instrument bizarre le clavicytherium (sorte de petit clavecin vertical), sa clavieriste imperturbable, un contre-ténor qui est aussi maître du jeu, et un dé à 12 faces, dont chacune correspond à un morceau. Le public est amené à lancer le dé, et si d’aventure la même face revient plusieurs fois, attention au gage ! Rassurez-vous, il ne s’agit que de donner le nom d’une personnalité de la Renaissance et de nous en dire deux mots. Se cultiver en s’amusant et en écoutant de la musique du XVIe siècle, c’est possible grâce à Renaissance à gogo ! Alors, on joue ? .
Rue du 19 Mars 1962 Menuiserie Le Goff Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Renaissance à Gogo Festival Voce Humana Plouaret a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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