Fabrication d’un lombricomposteur, Maison Ecocitoyenne, Bordeaux

Fabrication d’un lombricomposteur Samedi 25 avril, 14h00 Maison Ecocitoyenne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Vous n’avez pas de jardin et souhaitez valoriser vos déchets alimentaires ?

Le lombricompostage permet de transformer facilement vos déchets de cuisine grâce à des vers composteurs. Installé en intérieur ou sur votre balcon, le lombricomposteur produit un engrais naturel riche pour vos plantes !

Aujourd’hui, les déchets alimentaires représentent près de 30 % du poids de votre poubelle noire. Les valoriser est un geste simple et concret pour réduire vos déchets au quotidien.

Lors de cet atelier, découvrez comment fonctionne un lombricomposteur, quels déchets y déposer et comment bien démarrer chez vous, même en appartement !

Toutes les formations au compostage et au jardinage zéro déchet sont proposées en partenariat avec l’association Au Ras Du Sol.

Maison Ecocitoyenne Quai Richelieu, 33 000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/44/ »}] [{« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/dechets/je-trie-je-valorise/dechets-alimentaires »}, {« link »: « https://www.bordeaux-metropole.fr/a-votre-service/services-aux-particuliers/gerer-reduire-mes-dechets/je-produis-moins-dechets/conseils-anti-gaspi »}]

Vous n’avez pas de jardin et souhaitez valoriser vos déchets alimentaires ? Le lombricompostage permet de transformer facilement vos déchets de cuisine grâce à des vers composteurs. compostage lombricomposteur

JB Mengès – Bordeaux Métropole