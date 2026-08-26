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Fabrication Papier recyclé Centre Culturel La Marchoise Gençay

samedi 12 septembre 2026 · Centre Culturel La Marchoise · Gençay

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel La Marchoise
Adresse
16 route de Civray
Ville
Gençay

Fabrication Papier recyclé Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 12 septembre, 14h00

Fabrication de papier et impression avec la presse de Gutenberg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00.000+02:00

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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay


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