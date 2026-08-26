AGENDA · Gençay
Fabrication Papier recyclé Centre Culturel La Marchoise Gençay
samedi 12 septembre 2026 · Centre Culturel La Marchoise · Gençay
Informations pratiques
Fabrication Papier recyclé Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 12 septembre, 14h00
Fabrication de papier et impression avec la presse de Gutenberg
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T16:00:00.000+02:00
1
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Gençay
- Festival La Carriole Maison Beausoleil Gençay 5 septembre 2026
- Après-midi jeux Centre Culturel-La Marchoise Gençay 5 septembre 2026
- Après-midi jeux, Centre Culturel-La Marchoise, Gençay 5 septembre 2026
- Loto Gençay 6 septembre 2026
- Atelier fabrication de papier et découverte de l’imprimerie selon gutenberg Gençay 12 septembre 2026