Informations pratiques

Fabrication Papier recyclé Centre Culturel La Marchoise Gençay Samedi 12 septembre, 14h00

Fabrication de papier et impression avec la presse de Gutenberg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T16:00:00.000+02:00

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Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay



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