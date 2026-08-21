Fabrique ton snake à la manière de Katsumi Komagata, Médiathèque De La Courée De Collégien, Collégien

Informations pratiques

Fabrique ton snake à la manière de Katsumi Komagata Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque De La Courée De Collégien Seine-et-Marne

à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

C’est dans le cadre du mois de la science que nous mettrons en lumière la diversité et la richesse d’une simple feuille de papier ! Les enfants seront invités à créer leur propre livre en forme de serpent à la manière du Snake de l’artiste japonais Katsumi Komagata. Comment une feuille carrée se transformera en un petit livre serpent ?

Avec les bibliothécaires

Médiathèque De La Courée De Collégien 20 avenue Michel-Chartier 77090 Collégien Collégien 77090 Seine-et-Marne Île-de-France 0160354439 https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0160354432 »}]

Biblis en folie 2026

© Médiathèque de La Courée