Fabriquer ses décorations de Noël écomusée ker dreger Plouigneau

Informations pratiques

Plouigneau

Fabriquer ses décorations de Noël

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 15:00:00

fin : 2026-12-06 16:30:00

Date(s) :

2026-12-06

Plusieurs ateliers créatifs sont proposés pour préparer sa maison pour les fêtes de fin d’année. .

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fabriquer ses décorations de Noël Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX