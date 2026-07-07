AGENDA · Plouigneau
Fabriquer ses décorations de Noël écomusée ker dreger Plouigneau
dimanche 6 décembre 2026 · écomusée ker dreger · Plouigneau
Informations pratiques
Plouigneau
Fabriquer ses décorations de Noël
écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 15:00:00
fin : 2026-12-06 16:30:00
Date(s) :
2026-12-06
Plusieurs ateliers créatifs sont proposés pour préparer sa maison pour les fêtes de fin d’année. .
écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fabriquer ses décorations de Noël Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Plouigneau (Finistère)
- Mission hérisson Plouigneau 7 juillet 2026
- Atelier beurre Ecomusée Ker Dreger Plouigneau 7 juillet 2026
- Le Petit Festival #17 File à l’anglaise Plouigneau 7 juillet 2026
- Atelier beurre Écomusée Ker Dreger Plouigneau 7 juillet 2026
- Le Petit Festival #17 Les prémices du quatuor à cordes Rue de l’Église Plouigneau 7 juillet 2026