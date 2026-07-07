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AGENDA · Plouigneau

Fabriquer ses décorations de Noël écomusée ker dreger Plouigneau

dimanche 6 décembre 2026 · écomusée ker dreger · Plouigneau

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
écomusée ker dreger
Adresse
4 Rue du 9 Août
Ville
29610 Plouigneau
Département
Finistère
Tarif

Plouigneau

Fabriquer ses décorations de Noël

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 15:00:00
fin : 2026-12-06 16:30:00

Date(s) :
2026-12-06

Plusieurs ateliers créatifs sont proposés pour préparer sa maison pour les fêtes de fin d’année.   .

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English :

L’événement Fabriquer ses décorations de Noël Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-27 par OT BAIE DE MORLAIX

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