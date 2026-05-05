Fabula festival de contes : du 8 au 10 mai des spectacles de contes pour enfants et adultes, Ferme de la Harpe, Rennes
Fabula festival de contes : du 8 au 10 mai des spectacles de contes pour enfants et adultes, Ferme de la Harpe, Rennes vendredi 8 mai 2026.
Fabula festival de contes : du 8 au 10 mai des spectacles de contes pour enfants et adultes 8 – 10 mai Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T20:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T18:00:00+02:00
Fabula : première édition d’un festival consacré au conte à Rennes.
Fabula s’adresse à toutes celles et ceux qui aiment les histoires et ont de l’imagination. Autrement dit : vous.
Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
Des récits d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, des histoires pour rire, s’émouvoir, se surprendre, pour les jeunes oreilles et les moins jeunes !
Cette première édition est parrainée par les conteuses Gigi Bigot et Marie Chiff’Mine et accueille, en autre, des artistes comme Yannick Jaulin, le duo Albaricate, Patrick Ewen.
Ce festival est porté par l’association rennaise Les Tisseurs de Contes, qui fait vivre cet art de la parole depuis plus de trente ans et ont choisi la Ferme de la Harpe, quartier Villejean, à Rennes pour vous donner rendez-vous le week-end férié du 8, 9, 10 mai 2026.
Au programme :
- 12 conteuses et conteurs invités
- 10 spectacles
- Des scènes ouvertes
- Un atelier paroles en jeu
- Un stage d’initiation au conte
VENEZ FABULA AVEC NOUS !
retrouver la programmation sur : tisseursdecontes.fr
Ferme de la Harpe 26 avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 RENNES Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/ »}] [{« link »: « https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/ »}]
Pendant le week-end du 8 mai, re-découvrez l’art du conte : des récits, des histoires portées par des artistes conteurs pour imaginer ensemble.
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