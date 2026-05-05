Fabula, festival de contes Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes Rennes 8 – 10 mai Ille-et-Vilaine

Sur inscription pour les spectacles en intérieur, animations extérieures gratuites.

Fabula, un nouveau festival de contes à Rennes

**À Rennes, le festival Fabula propose une expérience de spectacle vivant fondée sur l’imaginaire, le partage et l’écoute. Du 8 au 10 mai 2026, conteuses et conteurs professionnels se succéderont à la Ferme de la Harpe pour faire découvrir l’univers du conte dans toute sa diversité : un art de la parole vivant, accessible à tous les âges, où chaque récit invite le public à explorer son univers intérieur tout en vivant une expérience collective.**

Le conte ne se limite ni à l’enfance, ni aux images figées des soirées au coin du feu. Art de la parole et de l’imaginaire, le conte s’adresse à tous et toutes et propose une expérience sensible et émotionnelle.

Ces récits ayant traversé le temps sont riches en symboles et en significations. Racontées en direct, les histoires invitent chaque auditeur à écouter, ressentir et recréer le récit à travers son propre imaginaire, faisant du conte une expérience intérieure et personnelle.

Le festival mettra à l’honneur la transmission intergénérationnelle, en invitant des conteuses reconnues telles que Marie Chiff’mine et Gigi Bigot, marraines de cette première édition, à partager la scène avec de plus jeunes conteuses à qui elles ont transmis leur pratique.

Découvrez toutes la programmation du festival sur le site des Tisseurs de contes ou du Cercle Celtique de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-08T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00

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https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/ https://www.cercleceltiquederennes.org/event/fabula-un-festival-de-contes/ tisseursdecontes@gmail.com

Parquet de Bal – Cercle Celtique de Rennes 26 avenue Charles et Raymonde Tillon, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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