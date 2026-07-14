Informations pratiques

FACE À LA MÈRE, JEAN-RENÉ LEMOINE / GUY CASSIERS Théâtre National de Bretagne Rennes 10 – 20 février 2027 Ille-et-Vilaine

L’auteur Jean-René Lemoine est l’acteur de ce récit qui veut faire entendre la réalité de l’exil, des conflits intergénérationnels, de la vérité d’une tragédie dont il faut se libérer.

Après 20 années passées en Afrique puis en Europe avec sa famille, la mère choisit de retourner à sa terre natale, Haïti, pays abandonné par le monde entier. Elle meurt tragiquement dans ce pays lointain. Quelques années après, le fils décide de lui donner rendez-vous, par-delà la mort, pour lui confier tout ce qu’il n’a jamais su, jamais osé lui dire.

L’auteur Jean-René Lemoine est l’acteur de ce récit qui veut faire entendre, au-delà du document biographique, la réalité de l’exil, des conflits intergénérationnels, de la vérité d’une tragédie dont il faut se libérer pour accepter autant que faire se peut l’immense fragilité du monde.

Le metteur en scène, magicien des images aux strates multiples, s’empare de ce monologue intime afin d’en révéler la portée universelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-10T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-20T21:30:00.000+01:00

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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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