Face à la pauvreté des enfants, quelle solidarité en Europe ?, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Face à la pauvreté des enfants, quelle solidarité en Europe ? Vendredi 9 octobre, 18h30 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T18:30:00+02:00 – 2026-10-09T20:00:00+02:00

Table-ronde avec Fauzaya Talhaoui, présidente du Conseil provincial d’Anvers (Belgique), membre du Comité des Régions, Daniele Ara, maire-adjoint en charge de l’éducation de Bologne (Italie), Tristan Poullaouec, sociologue chargé du suivi de l’expérience nantaise du collège Nantes centre.

Animation : Jean-Claude Dessaivre

En partenariat avec l’association EuropAgora, dans le cadre du projet européen TEAM autour de la citoyenneté européenne, porté par Nantes Métropole avec les villes de Bologne (Italie) et Cluj-Napoca (Roumanie)

En 2019, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait annoncé dans ses orientations politiques , et dans le cadre de la mise en œuvre du socle fondamental des droits sociaux, la création d’une garantie européenne pour l’enfance, afin de faire en sorte que tout enfant menacé de pauvreté ou d’exclusion sociale en Europe ait accès aux droits les plus fondamentaux : santé, éducation, logement. Selon les données de la Commission, en 2024, 93,3 millions de personnes étaient exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’UE, dont 20 millions d’enfants, soit un quart des enfants de l’UE.

Cette garantie européenne a été adoptée par les Etats en 2021.

Maintenant, nous attendons la présentation de la commission européenne de la toute première stratégie européenne de lutte contre la pauvreté ainsi que son financement.

Pour sa part, en février 2026, le Parlement européen a voté son rapport exposant sa vision de cette nouvelle stratégie, insistant sur l’enjeu de la pauvreté des enfants.

Le débat s’inscrit dans le cadre du projet européen « TEAM » porté par Nantes Métropole Métropole avec les Villes de Bologne (Italie) et Cluj-Napoca (Roumanie) autour de la citoyenneté européenne. Il propose d’aborder les questions suivantes : Quelle est la situation de la pauvreté et des inégalités entre eux ? Quels sont les bonnes pratiques adoptées par certains Etats membres et dans les villes ? Quel apport nouveau peut-on attendre de la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté qui est actuellement en cours de discussion entre institutions européennes ?

Les causes de la pauvreté et des inégalités étant multifactorielles, elle se vivent essentiellement localement. Quelles sont les mesures prises par les villes et les diverses collectivités territoriales pour favoriser l’égalité des chances des enfants ?

Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Table ronde proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

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