Face à l’IA, testez votre humanité à la bibliothèque !, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Face à l’IA, testez votre humanité à la bibliothèque ! Vendredi 26 juin, 18h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Vendredi 26 juin – 18h30

Vous venez de postuler à une entreprise spécialisée en intelligence artificielle ! Cependant, pour obtenir le poste, vous allez devoir prouver que vous êtes à 100% humains et que vous n’êtes assistés d’une IA ! Pour cela, vous êtes invités à passer un test dans la bibliothèque de l’entreprise. Saurez-vous résoudre toutes les énigmes et prouver que vous êtes les bons candidats ?

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Pavillon de prêt

Durée 1h – Tout public à partir de 12 ans

Inscription par mail à mediation.bep@mairie-toulouse.fr (jauge limitée)

Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}]

