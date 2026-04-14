Facturation électronique : Bien comprendre pour faire réussir votre entreprise, Visioconférence, Paris

Facturation électronique : Bien comprendre pour faire réussir votre entreprise Mardi 12 mai, 13h00 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T13:00:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T13:00:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00

Participez à notre webinaire gratuit :

Quand ? Mardi 12 mai de 13h à 14h – 1h en ligne, gratuit, replay disponible

Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, intéressés par la facturation électronique.

Au programme

Le calendrier​ : qui est concerné ? quand ?

La réforme : qu’est ce que cela change pour moi ? ​

Se préparer : ​quels sont les besoins de mon entreprise ?

Comparer​ : quels critères pour bien choisir ?

Se développer​ : quels conseils pour facturer davantage ?

Pourquoi s’inscrire ?

Accessible à tous, sans prérequis technique

Approche concrète

Questions/réponses avec un expert de la CMA

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Et si la Facturation électronique était un levier pour développer votre entreprise ? facturation electronique