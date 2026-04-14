Facturation électronique : Bien comprendre pour faire réussir votre entreprise, Visioconférence, Paris
Facturation électronique : Bien comprendre pour faire réussir votre entreprise, Visioconférence, Paris mardi 12 mai 2026.
Facturation électronique : Bien comprendre pour faire réussir votre entreprise Mardi 12 mai, 13h00 Visioconférence Paris
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T13:00:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-12T13:00:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00
Participez à notre webinaire gratuit :
Quand ? Mardi 12 mai de 13h à 14h – 1h en ligne, gratuit, replay disponible
Pour qui ? Artisans, commerçants, dirigeants de TPE/PME, porteurs de projet, intéressés par la facturation électronique.
Au programme
Le calendrier : qui est concerné ? quand ?
La réforme : qu’est ce que cela change pour moi ?
Se préparer : quels sont les besoins de mon entreprise ?
Comparer : quels critères pour bien choisir ?
Se développer : quels conseils pour facturer davantage ?
Pourquoi s’inscrire ?
Accessible à tous, sans prérequis technique
Approche concrète
Questions/réponses avec un expert de la CMA
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Et si la Facturation électronique était un levier pour développer votre entreprise ? facturation electronique
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