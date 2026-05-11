Pingthérapie La Gaîté Lyrique Paris

Bien dans son corps et dans sa tête : avec la Pingthérapie trouvez un rebond, par l’association ADJB et Jérémy Pouilloux, psychologue clinicien et psychanalyste.

En cette période difficile, vous ne vous sentez pas au top, vous êtes sujet à des angoisses, vous vous trouvez fragile mais le cabinet du psychologue vous intimide ou vous rebute. Essayez la pingthérapie !

Avec la Pingthérapie, tout est dans l’échange, de balles comme de mots. Ludique et accessible, raquette en main, la Pingthérapie propose une manière innovante d’aborder votre santé mentale.

Pour un essai ou pour plusieurs séances, notre Pingthérapeute vous accueille pour une durée de 20 minutes par session.

Réserver une session

➜ Avant tout pensé à destination des associations franciliennes qui accompagnent adolescent·es et jeunes adultes, nous invitons les structures intéressées à nous contacter.

➜ Des sessions sont aussi disponibles pour les adolescent·es et jeunes adultes (dans la limite de 5 sessions par personne).

A propos

ADJB

L’association ADJB regroupe des psychologues cliniciens et propose à des publics variés une prise en charge ponctuelle ou régulière en matière de santé mentale, en s’appuyant sur la pingthérapie©. La pingthérapie, entretien de psychologie autour de la table de ping-pong, a été pensée comme dispositif de première ligne et/ou de prise en charge psychothérapeutique ponctuelle ou durable des troubles légers à modérés, avec une mission de réorientation pour les troubles sévères.

L’association ADJB regroupe des psychologues cliniciens et propose à des publics variés une prise en charge ponctuelle ou régulière en matière de santé mentale, en s’appuyant sur la pingthérapie©. La pingthérapie, entretien de psychologie autour de la table de ping-pong, a été pensée comme dispositif de première ligne et/ou de prise en charge psychothérapeutique ponctuelle ou durable des troubles légers à modérés, avec une mission de réorientation pour les troubles sévères. Jérémy Pouilloux

Jérémy Pouilloux, psychologue clinicien et psychanalyste, dirige le comité scientifique de l’association ADJB. Il exerce l’activité de psychologue au sein de l’association et également en cabinet libéral dans le 18ème arrondissement de Paris (sur rendez-vous).

Entretien de psychologie autour d’une table de ping-pong.

Le mardi 16 juin 2026

de 12h00 à 14h30

Le mardi 09 juin 2026

de 12h00 à 14h30

Le mardi 02 juin 2026

de 12h00 à 14h30

Le mardi 26 mai 2026

de 12h00 à 14h30

Le mardi 19 mai 2026

de 12h00 à 14h30

Le mardi 12 mai 2026

de 12h00 à 14h30

payant

Tarif :

-18 ans : 5€

+18 ans : 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T17:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-12T12:00:00+02:00_2026-05-12T14:30:00+02:00;2026-05-19T12:00:00+02:00_2026-05-19T14:30:00+02:00;2026-05-26T12:00:00+02:00_2026-05-26T14:30:00+02:00;2026-06-02T12:00:00+02:00_2026-06-02T14:30:00+02:00;2026-06-09T12:00:00+02:00_2026-06-09T14:30:00+02:00;2026-06-16T12:00:00+02:00_2026-06-16T14:30:00+02:00

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/ping-therapie/



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