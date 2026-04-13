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Fagnardises Jardin partagé Fillières

Fagnardises Jardin partagé Fillières

Fagnardises Jardin partagé Fillières dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Jardin partagé

Adresse : Chemin de la Cure

Ville : 54560 Fillières

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Fillières

Fagnardises

Jardin partagé Chemin de la Cure Fillières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Balades guidées en forêt, vente de plants potagers, marché du terroir, ateliers créatifs l’après-midi, buvette et restauration.Tout public
  .

Jardin partagé Chemin de la Cure Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 36 38 20 

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English :

Guided forest walks, vegetable plant sales, local market, afternoon creative workshops, refreshments and food.

L’événement Fagnardises Fillières a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU GRAND LONGWY

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