Fagnardises Jardin partagé Fillières

Fillières

Fagnardises

Jardin partagé Chemin de la Cure Fillières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Balades guidées en forêt, vente de plants potagers, marché du terroir, ateliers créatifs l’après-midi, buvette et restauration.Tout public

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Jardin partagé Chemin de la Cure Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 13 36 38 20

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English :

Guided forest walks, vegetable plant sales, local market, afternoon creative workshops, refreshments and food.

L’événement Fagnardises Fillières a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU GRAND LONGWY