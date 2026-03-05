Marche de Fillières

Fillières Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 08:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Départ, à partir de 8h, sur la place de la mairie.

Trois parcours sont proposés 5 km (parcours ludique accessible aux familles et aux enfants), 11 km (parcours nature convivial) et 16 km (nouveau parcours pour les marcheurs sportifs).

Restauration et buvette sur place.

Tous les bénéfices de la marche seront reversés aux écoles de Fillières et Ville-au-Montois.

Réservation conseillée.Tout public

Place de la mairie Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 70 25 11 93

English :

Departure from 8 a.m. on the town hall square.

Three routes are proposed: 5 km (fun route for families and children), 11 km (friendly nature route) and 16 km (new route for sporty walkers).

Catering and refreshments on site.

All proceeds from the walk will be donated to Fillières and Ville-au-Montois schools.

Reservations recommended.

