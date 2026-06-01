Faille temporelle à Thérouanne, Site et maison de l’archéologie, Thérouanne

Faille temporelle à Thérouanne 13 et 14 juin Site et maison de l’archéologie Pas-de-Calais

Tout public dès 6 ans. Gratuit. Réservation obligatoire sur l’agenda en ligne du site de L’Agence : https://www.aud-stomer.fr/agenda/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Avis aux jeunes archéologues ! Un portail temporel vient de s’ouvrir à Thérouanne et rien ne va plus : les PLAYMOBIL® ont pris le contrôle de la Maison de l’Archéologie ! Entre vestiges médiévaux et symboles anciens, menez l’enquête en famille pour briser le sortilège. Votre mission : décoder les énigmes du disque sacré pour revenir à la réalité. Prêts à traverser le portail ?

Site et maison de l’archéologie 6 Place de la Morinie, 62129 Thérouanne, France Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0643851547 https://archeologie.aud-stomer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}] La Maison de l’Archéologie propose aux visiteurs de découvrir l’histoire de la commune de Thérouanne, de ses origines gauloises jusqu’à aujourd’hui. Elle s’inscrit au sein d’un tiers-lieux multiservices nommée la Maison de la Morinie. Le parking se situe à l’arrière de la Maison de l’Archéologie, rue Saint-Jean. Il est accessible en empruntant la rue de Boulogne, puis le chemin de la Vieille Ville.

Avis aux jeunes archéologues ! Un portail temporel vient de s’ouvrir à Thérouanne et rien ne va plus : les PLAYMOBIL® ont pris le contrôle de la Maison de l’Archéologie ! Entre vestiges médiévaux et…

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