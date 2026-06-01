La vie des Gaulois, Derrière la salle des fêtes, Thérouanne

La vie des Gaulois Dimanche 14 juin, 10h30 Derrière la salle des fêtes Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Par la compagnie Contoutos Atrebate

C’est à l’époque de la guerre des Gaules que la compagnie Contoutos Atrebate vous révélera, à travers différents ateliers, la vie des Gaulois, leurs métiers artisanaux (tels que le textile et la métallurgie), leurs pratiques martiales et culinaires, ainsi que les objets d’un quotidien oublié.

Derrière la salle des fêtes Place de l’église Thérouanne Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Par la compagnie Contoutos Atrebate

©Contoutos Atrebate