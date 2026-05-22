FAILLES • La Féroce, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

FAILLES • La Féroce Vendredi 11 décembre, 20h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:05:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:05:00+01:00

À plus de 3000 mètres d’altitude, les lignes de failles découpent les montagnes, elles sont inscrites dans le rocher. Elles sont aussi inscrites dans leur vie, dans leur passé comme dans leur présent. Là haut, on découvrira ce qui s’est joué entre les deux, face au vide, face à l’euphorie de l’altitude, face à l’ivresse des sommets et au plaisir de la grimpe. Motivé·e·s par leur passion commune, jusqu’où iront-iels ? Un récit sensible fait de vertiges, de rires et de sueurs, sur la solitude et l’amitié.

Voir le teaser du spectacle

Les +

Retrouvons-nous le jeu. 3 déc à 19h au Kawa avec l’Union Sportive Ramonvilloise Montagne pour discuter montagne !

Plus d’infos sur le site du Kiwi

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/event/809084-failles »}] [{« data »: {« author »: « Marie Lachaud », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Failles », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1903919501-427768e209ec9f95447544842e0dc78898f6a14d6e5fec4c80fb3c80d3ec5ba9-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/988075248 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/ekinoxe », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Théâtre circassien

© Marie Lachaud