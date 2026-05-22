FAILLES • La Féroce, Le Kiwi (Place Jean Jaures), Ramonville-Saint-Agne
vendredi 11 décembre 2026 · Le Kiwi (Place Jean Jaures) · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
FAILLES • La Féroce Vendredi 11 décembre, 20h00 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Haute-Garonne
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:05:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:05:00+01:00
À plus de 3000 mètres d’altitude, les lignes de failles découpent les montagnes, elles sont inscrites dans le rocher. Elles sont aussi inscrites dans leur vie, dans leur passé comme dans leur présent. Là haut, on découvrira ce qui s’est joué entre les deux, face au vide, face à l’euphorie de l’altitude, face à l’ivresse des sommets et au plaisir de la grimpe. Motivé·e·s par leur passion commune, jusqu’où iront-iels ? Un récit sensible fait de vertiges, de rires et de sueurs, sur la solitude et l’amitié.
Les +
Retrouvons-nous le jeu. 3 déc à 19h au Kawa avec l’Union Sportive Ramonvilloise Montagne pour discuter montagne !
Plus d’infos sur le site du Kiwi
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://spectacles-ramonville.mapado.com/event/809084-failles »}] [{« data »: {« author »: « Marie Lachaud », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Failles », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/1903919501-427768e209ec9f95447544842e0dc78898f6a14d6e5fec4c80fb3c80d3ec5ba9-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/988075248 », « thumbnail_height »: 1080, « author_url »: « https://vimeo.com/ekinoxe », « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «
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Théâtre circassien
© Marie Lachaud
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