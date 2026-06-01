FAIM 2026 : conférence internationale de référence sur l’Industrie 5.0, Icam site de Grand Paris Sud, Lieusaint

FAIM 2026 : conférence internationale de référence sur l’Industrie 5.0 21 – 25 juin Icam site de Grand Paris Sud Seine-et-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T09:00:00+02:00 – 2026-06-25T13:00:00+02:00

Organisée chaque année sur un continent différent, la conférence internationale FAIM est un rendez-vous majeur pour les chercheurs, ingénieurs et industriels du monde entier engagés dans la transformation digitale de l’industrie.

Un événement au cœur de l’Industrie 5.0

FAIM est reconnue pour sa contribution à l’avancement de la recherche, des technologies et des pratiques en matière de fabrication intelligente, d’automatisation flexible et d’intégration des systèmes de production.

Les sujets abordés lors de cette conférence s’articulent autour de la robotique avancée, l’intelligence artificielle, la fabrication additive, l’internet des objets, les réalités augmentée et virtuelle, le jumeau numérique, ainsi que l’ingénierie mécanique et électrique, en vue de la transformation digitale des entreprises.

Ces technologies sont au cœur des enjeux de l’Industrie 5.0, où la dimension humaine, la durabilité et l’agilité industrielle prennent une place essentielle.

Un forum mondial pour la recherche et l’industrie

FAIM 2026 proposera une programmation riche : sessions scientifiques (plus de 250 articles scientifiques attendus), ateliers thématiques, tutoriels techniques, visites d’entreprises, opportunités de réseautage pour les universitaires et les professionnels.

Ce sera l’occasion pour les participants de partager leurs travaux, de créer des synergies et de découvrir les dernières innovations en fabrication intelligente.

Une organisation portée par les forces vives du territoire

La sélection de l’Icam site de Grand Paris Sud comme hôte officiel de FAIM 2026 est le fruit d’un partenariat stratégique entre plusieurs acteurs académiques et institutionnels du territoire :

• Icam site de Grand Paris Sud, école d’ingénieurs internationale centrée sur l’humain et l’innovation

• Université Évry Paris-Saclay, établissement pluridisciplinaire reconnu pour la qualité de ses formations et de sa recherche

• Université Paris-Est Créteil (UPEC), établissement multidisciplinaire majeur du Grand-Est Parisien

• Evry-Sénart Sciences et Innovation (ESSI), association qui fédère les acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche du territoire Grand Paris Sud

• Avec le soutien actif de l’Agglomération Grand Paris Sud

Vous souhaitez y participer en tant que visiteur pour découvrir ces travaux, écouter des conférenciers de renommée ou rencontrer des entreprises innovantes ?

La billetterie est ouverte avec des pass à la journée, 2 jours ou 3 jours.

Billetterie

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Du 21 au 25 juin 2026, le territoire du Grand Paris Sud accueillera un événement scientifique d’envergure mondiale : la conférence FAIM 2026 (Flexible Automation and Intelligent Manufacturing). Conférence