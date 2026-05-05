Faire face à l’anéantissement de Gaza. Créations, accueils, engagements, Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marseille

Faire face à l’anéantissement de Gaza. Créations, accueils, engagements 21 et 22 mai Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Bouches-du-Rhône

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:30:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T13:30:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Ces rencontres culturelles et scientifiques portent sur la création artistique et la destruction du patrimoine culturel à Gaza, les défis de l’accueil d’artistes en urgence en France et la solidarité culturelle autour de la Palestine. Organisées à l’initiative du Collectif MAAN for Gaza Artists, ces rencontres réunissent des artistes et chercheurs gazaoui·es accueilli·es en France, des institutions culturelles et des artistes engagé·es pour la Palestine, ainsi que des chercheur·es spécialistes de la région et des migrations artistiques. Cet événement est organisé en résonance avec l’exposition “Déplacer le silence: 40 artistes et poéte·sses de Gaza” sous le commissariat de Rasha Salti (assistée par Anna Breton), qui aura lieu du 16 mai au 5 juin à Jeanne Barret.

Mucem – Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée Promenade robert laffont, 13002 Marseille, France Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33484351313 https://www.mucem.org Le Mucem se déploie sur trois lieux :

– un bâtiment conçu par l’architecte Rudy Ricciotti pour l’ouverture en 2013 présentant les collections de synthèse sur l’ethnographie française ;

– le fort Saint-Jean, Monument historique classé ;

– le centre de conservation et de ressources, situé dans le quartier de la Belle de Mai, également conçu pour l’ouverture par l’architecte Corinne Vezzoni.

Saison Méditerranée 2026

©Maisara Baroud