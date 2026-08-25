Faire soi-même Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Atelier tricot-crochet animé par l’association Au Petit GrenierMousse, riz, blé, chaînette ou bride, apprenez à réaliser des points basiques au tricot ou au crochet.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 02 40 41 53 47



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