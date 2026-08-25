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Faire soi-même Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

samedi 14 novembre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes

Faire soi-même Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Bibliothèque Erdre-Batignolles
Adresse
109 Avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-14 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99 

Atelier tricot-crochet animé par l’association Au Petit GrenierMousse, riz, blé, chaînette ou bride, apprenez à réaliser des points basiques au tricot ou au crochet.

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/ 02 40 41 53 47


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