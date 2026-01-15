Faite de la musique Arquian

Faite de la musique

Eglise et place du village Arquian Nièvre

Gratuit

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

2026-06-13

7 heures de musique avec groupes ou ensembles amateurs régionaux.

Chorales, chanson française, variétés pop rock, reprises ou compositions, entre l’église et la scène extérieure, 7 groupes ou ensembles programmés vous proposerons de passer de supers moments musicaux.

En parallèle, sur le même site, des stands d’artisans et créateurs locaux exposeront leur travail. Restauration sur place, Accès gratuit sur l’ensemble du site. .

Eglise et place du village Arquian 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 64 42 mairie-arquian@wanadoo.fr

