Ambrières-les-Vallées

Faites de la musique à Ambrières-les-Vallées

Place du château Ambrières-les-Vallées Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-25 02:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Ambrières-les-Vallées célèbre la musique sous toutes ses notes !

FAITES DE LA MUSIQUE 2026

Place de la Mairie

Dimanche 24 mai 2026

Préparez-vous pour une soirée festive et musicale exceptionnelle !

Concerts de 19h à 2h du matin

Entrée gratuite de 18h30 à minuit

⚠️ Toute sortie après minuit sera définitive

Au programme

La Batucada d’Ambrières ambiance garantie !

Suspens Orchestra LE gros groupe de la soirée

Station Kaameleon (version trio) énergie et groove

DJ Alex’i pour finir la nuit comme il se doit !

Restauration sur place

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ambrières (salé)

Le Kebab Les Vallées (salé)

Les Pétillantes du 53 (sucré)

Buvette assurée par notre association

Venez nombreux partager ce moment convivial, festif et musical au cœur de notre commune !

Ambiance garantie on vous attend ! .

Place du château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Ambrières-les-Vallées celebrates music in all its forms!

L’événement Faites de la musique à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-05-20 par Bocage Mayennais Tourisme