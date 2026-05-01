Faites de la musique à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées
Faites de la musique à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées dimanche 24 mai 2026.
Ambrières-les-Vallées
Faites de la musique à Ambrières-les-Vallées
Place du château Ambrières-les-Vallées Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-25 02:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Ambrières-les-Vallées célèbre la musique sous toutes ses notes !
FAITES DE LA MUSIQUE 2026
Place de la Mairie
Dimanche 24 mai 2026
Préparez-vous pour une soirée festive et musicale exceptionnelle !
Concerts de 19h à 2h du matin
Entrée gratuite de 18h30 à minuit
⚠️ Toute sortie après minuit sera définitive
Au programme
La Batucada d’Ambrières ambiance garantie !
Suspens Orchestra LE gros groupe de la soirée
Station Kaameleon (version trio) énergie et groove
DJ Alex’i pour finir la nuit comme il se doit !
Restauration sur place
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Ambrières (salé)
Le Kebab Les Vallées (salé)
Les Pétillantes du 53 (sucré)
Buvette assurée par notre association
Venez nombreux partager ce moment convivial, festif et musical au cœur de notre commune !
Ambiance garantie on vous attend ! .
Place du château Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Ambrières-les-Vallées celebrates music in all its forms!
L’événement Faites de la musique à Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées a été mis à jour le 2026-05-20 par Bocage Mayennais Tourisme