Faites de la musique!, Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Parempuyre

dimanche 18 octobre 2026 · Parempuyre - Lieu de départ communiqué par l'association à l'inscription · Parempuyre

Informations pratiques

Faites de la musique! Dimanche 18 octobre, 14h00 Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

La nature est une symphonie à ciel ouvert. Bruit du vent, de l’eau, chant des oiseaux, amphibiens ou encore sautrelles et criquets… Et si nous faisions de la musique pour les accompagner ? En sourçant des matérieux autour de nous, nous allons essayer de monter un mini orchestre percussions – instruments à vent!

Parempuyre – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Parempuyre Parempuyre 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.terreetocean.fr »}]

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C. Barbier Bordeaux Métropole