Missiriac

Faîtes des Fleurs

Dans tout le bourg Missiriac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

5ème édition de la Faîtes des Fleurs à Missiriac!

Le fil rouge: la Balade des gens heureux est un circuit fleuri de 2,5km proposé tout au long de l’été. Fléché à partir d e la mairie, il guidera les visiteurs à chaque coin du bourg. Cette déambulation vous permettra de découvrir les réalisations de nos jardiniers, le lavoir, le verger ou encore la prairie fleurie… mais aussi bien d’autres surprises!

Au programme dès 14h:

Ateliers et animations nature pour les grands et les petits tout au long de l’après-midi: dessins et photos, stand Fil et Fleurs, quiz et explications des phénomènes météo avec un spécialiste, mini-station météo, dictée en gallo, exposition sur les épices et l’apprentissage de l’apiculture, géocaching, accrobranche et jeux en bois, club d’astronomie, troc plantes…

Spectacle de rue: La Pie Poétesse, ce corvidé n’a pas sa langue dans sa poche, certes elle a mauvaise réputation, mais elle s’auto-déclare défenseuse de toutes les petites et grosses bébêttes à bec! Son hhumour et son goût pour a prose vous enchantera! Petits et grands devront lever la tête pour la voir!

À na pas manquer à 17h: le défilé de brouettes, de vélos et d’épouvantails fleuris!

À partir de 18h: concert de Duo Ropa, périple musical de l’Europe jusqu’au Balkans revisité par des unfluences groove, caribéennes et électro-youpi, le tout en accoustique!

Venez déambuler en famille ou entre amis pour profiter de cette journée fleurissante pour les amoureux de la nature!

Une fête gratuite, pédagogique, festive, participative et intergénérationnelle!

Buvette et restauration sur place Entrée gratuite .

Dans tout le bourg Missiriac 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 14

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English :

L’événement Faîtes des Fleurs Missiriac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande