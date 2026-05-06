Les Concerts du Mercredis Rue du Clos Minio Missiriac
Les Concerts du Mercredis Rue du Clos Minio Missiriac mercredi 1 juillet 2026.
Missiriac
Les Concerts du Mercredis
Rue du Clos Minio Esplanade de la salle polyvalente Missiriac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-01
Cet été, les Mercredis soirs sont musicaux et festifs à Missiriac! Demandez le programme des Concerts du Mercredi!
Au programme 2026:
Gratuit Restauration rapide sur place À partir de 19h30
Organisé par la municipalité .
Rue du Clos Minio Esplanade de la salle polyvalente Missiriac 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 14
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English :
L’événement Les Concerts du Mercredis Missiriac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande