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Les Concerts du Mercredis Rue du Clos Minio Missiriac

Les Concerts du Mercredis Rue du Clos Minio Missiriac mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Rue du Clos Minio

Adresse : Esplanade de la salle polyvalente

Ville : 56140 Missiriac

Département : Morbihan

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Missiriac

Les Concerts du Mercredis

Rue du Clos Minio Esplanade de la salle polyvalente Missiriac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-07-01

Cet été, les Mercredis soirs sont musicaux et festifs à Missiriac! Demandez le programme des Concerts du Mercredi!

Au programme 2026:

Gratuit Restauration rapide sur place À partir de 19h30
Organisé par la municipalité   .

Rue du Clos Minio Esplanade de la salle polyvalente Missiriac 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 16 14 

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English :

L’événement Les Concerts du Mercredis Missiriac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande