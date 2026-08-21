Faites du jeu dans Landerneau Place François Mitterrand Landerneau
samedi 10 octobre 2026 · Place François Mitterrand · Landerneau
Informations pratiques
Landerneau
Faites du jeu dans Landerneau
Place François Mitterrand Maison Pour Tous Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
Le festival Faites du jeu dans Landerneau revient pour une 8e édition, qui sera sur le thème du Japon !
Au programme
– Des JEUX ! de société, de rôle, de figurines et en bois
– Un CONCOURS D’AUTEURS, venez voter pour le prototype de jeu de votre choix
– Un LOUP GAROU IMMERSIF dans une ambiance théâtrale
– Un ESCAPE GAME
– Une MURDER PARTY sur la thématique du Japon
et bien plus encore !!!
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Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. .
Place François Mitterrand Maison Pour Tous Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 89 54 65 72
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English :
L’événement Faites du jeu dans Landerneau Landerneau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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