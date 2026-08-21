Faites du jeu dans Landerneau Place François Mitterrand Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

Faites du jeu dans Landerneau

Place François Mitterrand Maison Pour Tous Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Le festival Faites du jeu dans Landerneau revient pour une 8e édition, qui sera sur le thème du Japon !

Au programme

– Des JEUX ! de société, de rôle, de figurines et en bois

– Un CONCOURS D’AUTEURS, venez voter pour le prototype de jeu de votre choix

– Un LOUP GAROU IMMERSIF dans une ambiance théâtrale

– Un ESCAPE GAME

– Une MURDER PARTY sur la thématique du Japon

et bien plus encore !!!

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Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. .

Place François Mitterrand Maison Pour Tous Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 89 54 65 72

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English :

L’événement Faites du jeu dans Landerneau Landerneau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS