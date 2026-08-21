UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Landerneau

Faites du jeu dans Landerneau Place François Mitterrand Landerneau

samedi 10 octobre 2026 · Place François Mitterrand · Landerneau

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place François Mitterrand
Adresse
Maison Pour Tous
Ville
29800 Landerneau
Département
Finistère
Tarif

Landerneau

Faites du jeu dans Landerneau

Place François Mitterrand Maison Pour Tous Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11

Le festival Faites du jeu dans Landerneau revient pour une 8e édition, qui sera sur le thème du Japon !

Au programme
– Des JEUX ! de société, de rôle, de figurines et en bois
– Un CONCOURS D’AUTEURS, venez voter pour le prototype de jeu de votre choix
– Un LOUP GAROU IMMERSIF dans une ambiance théâtrale
– Un ESCAPE GAME
– Une MURDER PARTY sur la thématique du Japon
et bien plus encore !!!

Suivez les dernières actus sur notre page Facebook.

Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite.   .

Place François Mitterrand Maison Pour Tous Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 89 54 65 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Faites du jeu dans Landerneau Landerneau a été mis à jour le 2026-08-21 par OT LANDERNEAU DAOULAS

À voir aussi à Landerneau (Finistère)