Apéro Jazz Poppy Time Landerneau
Apéro Jazz Poppy Time Landerneau samedi 29 août 2026.
Landerneau
Apéro Jazz Poppy Time
Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Engagé envers l’originalité et la créativité, le groupe Poppy Time et son jazz funk vous emporte dans une aventure sonore exaltante, avec une énergie telle que vous danserez sans même vous en rendre compte ! .
Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 61 50
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English : Apéro Jazz Poppy Time
L’événement Apéro Jazz Poppy Time Landerneau a été mis à jour le 2026-05-05 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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